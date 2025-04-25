Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, "Aile Ziyaretleri" programı çerçevesinde bugün Gözübüyük Mahallesi sakinlerinin evlerine konuk oldu. İlk olarak 92 yaşındaki Mahmut Yılmaz'ın evini ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer, Mahmut amca ve ailesiyle yakından ilgilendi. Onların sağlık durumları hakkında bilgi alıp sohbet eden Ürkmezer, sıcak ve samimi bir ortam oluşturdu.

Kaymakam Ürkmezer'in bir sonraki durağı ise aynı mahallede ikamet eden 85 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın evi oldu. Mustafa amca ile de içten bir sohbet gerçekleştiren Ürkmezer, amcanın sağlık durumunu öğrenerek kendisine sağlıklı uzun ömürler diledi. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Kaymakam Ürkmezer'e teşekkürlerini sundular.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Ürkmezer, ziyaretlerle ilgili olarak "Alanyamızın merkezinden en ücra köşesindeki vatandaşlarımıza kadar ulaşmaya gayret ediyoruz. Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza aktarmak bizim öncelikli görevimiz. Bugün Gözübüyük mahallemizde kıymetli büyüklerimiz Mahmut ve Mustafa amcalarımızı ziyaret ederek onların ihtiyaç ve taleplerini dinledik, hayır dualarını aldık. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler sırasında Kaymakam Ürkmezer'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fikret Namal ve Gözübüyük Mahalle Muhtarı Ahmet Arslan da eşlik etti.