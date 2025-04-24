Alanya'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, 25 Nisan Cuma günü Alanya'da sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 18, en yüksek 22 derece olması tahmin edilirken, nem oranının ise yüzde 73 ile yüzde 90 arasında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzeydoğudan 23 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Hafta sonu ise Alanya'da hava biraz daha yüzünü gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, 26 Nisan Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 16 ile 21 derece arasında olacak. Nem oranı yüzde 75 ile yüzde 88 arasında değişirken, rüzgarın batıdan 11 km/sa hızla esmesi bekleniyor. 27 Nisan Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava Alanya'yı karşılayacak. Sıcaklık 17 ile 22 derece arasında, nem oranı %70 ile %87 arasında olacak. Rüzgarın ise kuzeyden 11 km/sa hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yeni haftanın başlangıcı olan 28 Nisan Pazartesi günü ise Alanya'da tekrar parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17 ile 23 derece arasında, nem oranı yüzde 75 ile yüzde 86 arasında olacak. Rüzgarın batıdan 9 km/sa hızla esmesi bekleniyor. 29 Nisan Salı günü ise Alanya'da bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık 17 ile 24 derece arasında seyrederken, nem oranının yüzde 52 ile yüzde 86 arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneybatıdan 11 km/sa hızla eseceği tahmin ediliyor.

Alanya'da yaşayan vatandaşların ve tatilcilerin önümüzdeki günlerdeki hava durumunu dikkate alarak planlarını yapmaları öneriliyor. Özellikle Cuma günü beklenen sağanak yağışa karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

