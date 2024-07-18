Alanya Belediyesi Haftalık Olağan Encümen Toplantısı Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Özçelik, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, gündeme dair birtakım açıklamalarda bulundu.

YOL VE ASFALT ÇALIŞMALARI

Alanya Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği yol çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Osman Tarık Özçelik, “Alanya Belediyesi olarak çeşitli mahallelerimizde yapmamız gereken yol çalışmalarını tamamlamaya ve hiç başlamamış olanları yapmaya başladık. Geçen haftalarda yapmış olduğumuz Meclis'te bitüm alabilme bütçemizin olmadığını ama bunun da zaman içerisinde arttığını söylemiştik. Artık standart bir şekilde haftada 3-4 tıra kadar bitüm alma işlemine başladık. Önceki gün Karakocalı Mevkiinde sathi kaplama işlerine başladık. Birkaç gün içerisinde orayı bitireceğiz. Oradaki birinci amacımız o bölgenin toz ve kirlilikten kurtulmasıdır. O bölgenin altyapısı henüz tamamlanmadığı için sıcak asfalt şeklinde bir döküm yapmayı uygun görmedik. Çünkü; biliyorsunuz geçen haftalarda yapmış olduğumuz konuşmalarda, doğalgaz kazı çalışmalarına yakında başlanacağını söylemiştik ve ilk de o bölgelerden geçecek. Eğer biz sıcak asfalt dökmüş olsaydık, dün yaptığımızı bugün bozuyor pozisyonuna düşecektik, kendimizle çelişecektik. Dolayısıyla orayı tozdan ve pislikten kurtarmak adına sathi asfalt kaplaması yapmaya başladık. Ayrıca o bölgede ciddi sayıda inşaat ve müteahhitlik hizmetleri devam ediyor. Bundan dolayı acele etmeyelim ama insanları da toz ve pislik içinde bırakmayalım dedik. Böyle bir hızlı çalışmaya başladık” dedi.

“APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ UYGULAMASI YENİDEN HAYATA GEÇECEK”

Başkan Özçelik son dönemlerde sadece sitelerde uygulanan yöneticilik uygulamasının apartmanlarda da yeniden aktif hale getirileceğini belirtti. Başkan Özçelik konuyla ilgili, “Belli bir dönemdir bu uygulama unutulmuş. Alanya'nın tertip, düzen ve disiplini için apartmanlarda oturan sakinlerin de hem birbirleriyle hem aşağıdaki iş yerleriyle sıkıntı çekmemesi için uygulamayı yeniden hayata geçiriyoruz. Yani bu site yöneticiliğinin devamında apartman yöneticiliği kısmını tekrar devreye alıyoruz. 8 daire ve üzeri için yöneticilik kurulacak. 8'in altındaki yapılar için de sorumlu ataması yapılacak. Bunu yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de şehre disiplin getirmek ve doğalgaz şehrimizin içine doğru inmeye başladığında, doğalgaz firması apartmanlara gazı bağlayabilmek için apartman sakinlerinden, mülk sahiplerinden muvafakatname alıyor. Bu muvafakatnamenin hayata geçirilebilmesi için de bu yöneticiliğin aktif olması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde bu vardı. Daha sonra bir nebze soğudu. Çok fazla üstünde durulmadı ama bununla ilgili de çalışmalarımıza başlıyoruz” sözlerine ter verdi.

TARİHİ YAPILARDAKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alanya’ya değer katabilmek adına çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Özçelik, "Alanya’mıza gelen turistlerin daha fazla mekan görebilmeleri, daha fazla mekanı temiz görebilmeleri için, daha fazla mekanın restorasyonunun, tamir hatlarının yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz ki; gelen insanlar dört-beş tane yapıyı görmek yerine daha fazla yapıları görsün. Bizim kültür mirasımız olan bu eski evlerin tamir, tadilat bakımları için çalışmalara başlamıştık. En son 9 tane kültür mirasımızın tespiti tamamlandı. Önümüzdeki günlerde yani Eylül ayından sonra da vakıflarla, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, Valilik ile beraber tadilat ve restorasyon işlerine başlayacak ve Alanya’mızı bir basamak daha yukarıya çıkarabilmek için çalışmalara başlamış olacağız. Bu dokuzun 4 tanesi konut, 4 tanesi anıtsal yapı. Ayrıca geçmiş dönemde çalışmaları başlatılmış, protokolleri yapılmış olan Naula Antik Kenti’nde kazı çalışmalarına sanıyorum Eylül ayı içerisinde başlayacak. Belediye olarak da biz hem teknik hem de personelle destek vermeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK BASININ SORULARINI YANITLADI

Bir gazetecinin sokak hayvanlarının uyutulması konusundaki kanun tasarısı ile ilgili sorusuna yanıt veren Başkan Özçelik, “Söz konusu kanun tasarısını tasvip etmediğimi söylemiştim. O hayvanların katili ben olmayacağım demiştim. Önce bir kanunun çıkmasını bekleyelim. Çünkü hali hazırda görüşülüyor. Bunu planlayan, bu kanunu yazan Milletvekillerimiz de bir annenin evladı. Ben hala umutla bir değişiklik yapılacağını bekliyorum. Ama değişiklik yapılmaz ise insanların az bildiği şöyle bir şey var. Hayvanlarımızın bir tanesi kuduz. Bu kuduz olan hayvanla ilgili yapılacak işlemler zaten halihazırdaki sistemin içerisinde var ve bu da o hayvanın uyutulmasıdır. Ama bunu tutup yeniden sanki hiçbir şey yokmuş gibi bu kanunların içine koymaya kalkıyorlar. Tabii ki kuduz bir hayvan olursa sırf biz bu yasaya karşıyız deyip o hayvanı uyutmamak olmaz. Zaten şu anda uyuyoruz ama geçerli bir sebebi var. Fakat karşı çıktığımız noktalar var” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN GÖKBEL’E DAVET

Basın mensupları aracılığıyla halka çağrıda bulunan Başkan Özçelik, şunları söyledi, "27-28 Temmuz'da Gökbel Yağlı Güreşleri Festivali'ni yapacağız. Bu yıl ailelerimizin çocuklarıyla beraber çadır kuracakları bölümleri ayrı bir yerde, gençlerin ayrı bir yerde kurmalarını sağlayacağız. Daha güvenlikli olacağını düşündüğümüz bir yapıyı kuruyoruz. Şu anda biz belli bir tertip ve düzen içinde hazırladık. Yine tuvalet sayısını iki katına çıkardık. Bunlarla ilgili kiralamalar yaptık. Yemek stantları belli bir tertip, düzen içerisinde olacak. Daha güzel yapmak için gayret ediyoruz. Gökbel’le ilgili bağışlar oluyor. Bu bağışların tamamını resmi kayıtlar üzerinden tahsil edeceğiz ve resmi kayıtlar üzerinden göndereceğiz. Herhangi biriniz örneğin 5 bin lira bağış yaptınız. Bağış alırken, ‘İsminizi açıklamamızı da sıkıntı var mı diye.’ soracağız. 'Yok' derseniz isminizin karşısına tutarı yazılacak. 'Var' derseniz, isminizin sadece baş harfi, soy adınızın da sadece son harfi, yayınlanacak. Ama siz baktığınızda, isminizin olduğunu bileceksiniz ve verdiğiniz rakamı evet burada kayda girmiş diyeceksiniz. Bu yapı şu anda hazırlandı. Ben buradan tüm Alanyalı aileleri, dostları, gençleri Gökbel Yaylası’na davet ediyorum.”