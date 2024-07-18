Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18.’si düzenlenecek geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik alanında kurulan Gökbel Pazaryeri’nde bu yıl da birbirinden renkli stantlar yer alacak. Alanda stant açmak isteyenler için başvuruları başladı ve yerleşim krokisi, Belediyenin internet sitesinde yayınlandı.

(https://www.alanya.bel.tr/gokbel.aspx)

STANT BAŞVURULARI BAŞLADI

Giyim, yemek, şarküteri, züccaciye, ev testili, oyuncak, takı ve meyve sebze gibi pek çok standın bulunacağı Pazaryeri’nde yer almak isteyen satıcılar, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne şahsen ya da 444 82 07 ve 0242 510 20 50 (2244-2268) telefon numaraları üzeirnden müracaat edebilecekler. Başvurunun ardından ödemeler ise; Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) banka hesabına ya da Alanya Belediyesi’nde oluşturulan ALTAV veznesine yapılabilecek.