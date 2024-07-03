Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tarımsal aboneliklere uygulanacak yüzde 30’luk elektrik zammının için geri çekilmesini istedi. Göktepe, “Ülkemizde seracılık ve hayvancılığın gelişmesi, sulanan alanların artmasıyla tarımsal üretimde elektrik kullanımı arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2024 Haziran ayı itibarıyla tarımsal sulama abone grubu için elektrik birim fiyatı 256,46 kuruştur. Açıklamaya göre, 1 Temmuz’dan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrik fiyatlarında, mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal elektrik abone grubu için yüzde 30 oranında zam uygulanacak olması üreticilerimizi ciddi anlamda etkiliyor. Bu yıl hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor. İlçemizde aşırı sıcaklıklar etkili oluyor. Aşırı sıcaklar, bu aylarda ekili ve dikili sulanan tüm ürünlerde sulama ihtiyacını artırdı. Çiftçilerimiz artan su ve elektrik bedellerini ödemekte zorlanıyor. Hal böyle iken, elektrik fiyatlarında yapılacak yüzde 30 oranındaki artış, sulanan ürünlerde maliyetleri daha fazla artıracak. Üretimde sürdürülebilirliğin riske girecek olması ve birim alandan alınan verimin düşecek olması en büyük kaygımızdır. Gıda güvencesinin sağlanması ve korunması için tarıma pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Tarımda maliyetlerin azaltılması ve üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımsal üretimde kullanılan elektrikte, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yüzde 30’luk zammın geri çekilmesini devlet büyüklerimizden üreticilerimiz adına rica ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi