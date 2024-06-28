EPDK'den yapılan açıklamada "Elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"ENERJİ TÜKETİM MALİYETLERİNDE YAŞANAN ARTIŞ NEDENİYLE"

Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.