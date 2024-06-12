Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantısı Kaymakam Ürkmezer Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Kaymakam Ürkmezer ve vakıf mütevelli heyeti üyeleri arasında Kurban Bayramı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan nakdi yardımlar değerlendirilerek karara bağlandı. Bu kapsamda Kurban Bayramında; 1.851 aileye 3.834.500,00 TL nakdi yardım yapılacak.

Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Kaymakam Ürkmezer ‘’ İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yapılan başvurular ve vakfımız tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kurban Bayramında 1.851 aileye 3.834.500,00 TL nakdi yardımı vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Yapılan yardımlar bayram öncesi vatandaşlarımızın hesaplarına yatacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum.’’ dedi.