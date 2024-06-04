Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Değerli üreticilerimiz, kıymetli hemşehrilerim, bugün itibari ile ilçemizde de hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıkları nedeniyle meteorolojik verilere göre hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçmesi bekleniyor. Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızın ve can dostlarımızın korunması için, kontrolsüz bahçe temizliği, piknik ve benzeri eylemlerde bulunulmaması, yangına sebebiyet verecek bir gözlemimiz olduğunda yetkililere bilgi verilmesini sorumluluk sahibi bütün hemşehrilerimizden rica ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi