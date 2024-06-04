Antalya'da kıyı işgallerinin kaldırılması ve önlenmesini amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde kıyı şeridindeki 28 il için geçtiğimiz hafta başlatılan Denizler Halkındır Projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Antalya Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Aydın Abak, sahil şeridinde bulunan ilçelerin kaymakamları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü personelleri katıldı.

Operasyon takvimi belirlendi

Plaj, sahil ve denizlerdeki kaçak ve işgalci yapıların kaldırılmasını ve vatandaşların denizlere daha rahat ulaşmasını hedefleyen toplantıda Vali Şahin, “31 Mayıs’ta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında denize kıyısı olan 28 ilin valisi ve il müdürlerinin canlı bağlantıyla katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı kapsamında plaj, sahil ve denizlerdeki kaçak ve işgalci yapıların kaldırılmasına yönelik bir operasyon takvimi belirleme kararı aldık” dedi.

‘Vatandaşlarımız kaçak yapıları ihbar etsin’

Antalya Valisi Hulusi Şahin yakın zamanda uygulamaya konulacak tedbirlerle işgallerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını belirterek, “Uygulamaya koyacağımız haftalık planlar ile bu işgalleri bertaraf edeceğiz. Herkes plaj ve sahillerde vatandaşı rahatsız eden kaçak yapıları tespit etsin ve bize bildirsin.” ifadelerini kullandı. Denizlerin halkın olduğuna vurgu yapan Vali Şahin, öncelik olarak sahil ve denizlerimizde kaçak olarak faaliyet gösteren çardak, karavan, konteyner, beach park gibi yapıları ortadan kaldıracaklarını ifade etti.