Toplamda 2 gün sürecek eğitimlerin birinci gününde; Sağlıklı Yaşam, Teknoloji Bağımlılığı ve Tütün Bağımlılığı anlatıldı.



Alanya Halk Eğitimi Merkezi’nden Rehber Öğretmen Tuğçe Öztürk Telman’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitimde, ilk olarak bağımlılık çeşitleri üzerinde durularak, tüm bağımlılıkların ortak noktalarına değinildi.

Bağımlılık eğitimi ile ilgili de konuşan Eğitimci Telman, “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde geliştirilen, tüm toplumu hedefleyen ve toplum genelinde bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir eğitim programıdır” dedi.

Eğitimin ikinci gününde ise alkol ve madde bağımlılığı anlatılacak.

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde yürütülen bir eğitim programı modelidir. Tütün, Alkol, Madde, Teknoloji bağımlılığı türleri ve Sağlıklı Yaşam ile ilgili olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılması ve bu hedef kitlenin sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile bağımlılık türlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu program çerçevesinde 34.796 rehber öğretmen vasıtasıyla her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşılmaktadır. Ülke çapında Halk Eğitimi Merkezleri aracılığı ile yaygınlaştırılarak öncelikle öğrencilere ardından toplum geneline ulaşacak olan TBM, kurumsal iş birlikleri ile de bağımlılıkla mücadele çalışmalarını genişletmektedir.