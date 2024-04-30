Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticilerin ürettiği ürünlere yönelik maliyetin yarısından daha aşağısında fiyat politikası olduğunu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Yazlık sezonda 1 dönüm salatalığın maliyet tablosu hakkında açıklamalarda bulunan Göktepe, “Toprak hazırlığının 1 dönümdeki maliyeti 9 bin TL. Fide maliyetleri 2-2 bin 500 TL arasında maliyeti var. Bunu 8 TL’den hesapladığımızda 19 bin 200 TL maliyeti var. Hayvan gübresi maliyeti 1 dönüm için 10 bin TL. Bitki koruma ürünleri noktasında 10 bin TL. Bunlar minimum noktasında. Eminim daha fazlasını kullanıyorlar. Hasat nakliye giderleri 6 aylık sezonda hesaplanan 7 bin TL. TARSİM Sigortası ve çiftçinin sigorta gideri olarak 13 bin TL. İşçilik giderleri çiftçinin yanındaki eşini bile saymadan sadece çiftçi için giden maliyet 38 bin TL. Elektrik ve ısıtma giderleri 9 bin 500 TL. Gölge tozu gideri bin 500 TL. Komisyon ve devletimize ödemiş olduğumuz vergi, rüsumlar toplamı yüzde 14 üzerinden hesapladığımızda 28 bin 560 TL. Görünmeyen giderler yüzde 10. Toplam 165 bin 760 TL 1 dönümde maliyetimiz var” dedi.

“8 TL OLAN FİDE MALİYETİ 12 TL’Yİ GEÇECEK”

20 Aralık’a dikilen 1 dönüm salatalığın 1 Şubat’ta hasat edilmesi gerektiğini açıklayan Göktepe, “Şubat ayı fiyat ortalaması, bunların hepsi komisyoncuların kurmuş olduğu piyasanın ortalaması 25 TL, mart ay fiyat ortalaması 15,5 TL, nisan ayı fiyat ortalaması 5 TL. Toplam ortalama 15 TL, 16 kuruş çıkıyor. Nisan ayı tonajın en fazla alındığı dönem. Birim aylardan aylara göre tonaja istinaden sezon ortalaması belki daha aşağıda ama 12 TL olarak öngörüldü. 1 dönümden sezon boyunca 17 bin kilogram ürün alınması hedefleniyor. Tonaj ve fiyat ortalaması toplam ciro 204 bin TL. Toplam kar ve zarar oranına baktığımızda 1 dönüm salatalıktan toplam ciro 204 bin TL ise 165 bin 760 TL de maliyetler toplamı varsa, 38 bin 240 TL karımız var. Aynı zamanda üretici olan komisyonculardan şunu rica ediyorum. Alın terini sizlerle paylaşan, bundan hiçbir şekilde ödün vermeyen çiftçilerimizin sesine kulak vermenizi rica ediyorum. 1 kilo maliyette şu an 13 lira 75 kuruş maliyet var. Bizim bu ortalamamız maliyetin altında kalıyor. Üretici bu zamana kadar maliyetlerini çıkaracağını, sonra da önündeki sezon için hazırlıklarını yapacağını öngörüyordu. Güzlük ya da tek sezona girdiğimiz bu maliyetler böyle kalmayacak. 8 TL olan fide maliyetinin 12 TL’yi geçeceğini düşünüyorum. İlaç, gübre maliyetlerinin artacağını düşünüyoruz. Komisyoncular, tüccarlar, üreticiler, tüketiciler etle tırnak gibi. Bu doğrultuda üretim modeli oluşturmak lazım. Devlet büyüklerinden, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ricamız şu. Mutlaka planlı üretim modeline geçilmesi gerekiyor. Taban fiyatın uygulanmasını zor olarak gören komisyoncular var. Bunda da planlı üretim sonrası taban fiyat uygulaması mutlaka olmalı. Şubat ayında 25 TL’ye birim alandan en az miktarda ürün alındığı dönem. Nisana geldiğimizde birim alandan üreticin para kazanacağı, en çok verimi aldığı dönemde ise 5 TL. Yani maliyetin yarısından daha aşağıda fiyat politikası var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Yoksa 8-10 sene tarlasında üretim yapacak nesil göremiyoruz. Bunun önüne geçmek için şimdiden önlemimizi almamız lazım. Devlet desteklerini doğru ve iyi uygulamamız lazım. Devletimizin önce planlama, sonra üreticiyi koruyacak şekilde taban fiyat, üreticiyi koruyacak şekilde de tavan fiyat uygulaması olmalı” diye konuştu.