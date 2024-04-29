Alanya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (ASKED) Hasan Şimşek, “Halihazırda Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi illerde B sınıfı kurs ücretinin 20 bin TL’nin üstünde oldu. Alanya’mızda ise bu rakamın ehliyet almak isteyenlerin lehine maliyet hesabı olan 17 bin TL civarında. Ancak artan maliyetler ile bu rakamın yetersiz. Ehliyet almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. İlçemizde güncel kurs ücretlerinin A1 ve A2 sınıfı ehliyet için kurs ücreti 15 bin TL, B sınıfı ehliyet kurs ücretinin 17 bin TL civarında. Ücret artışının kaçınılmaz oldu” dedi.

Editör: Can KISA