Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş, Galatasaray ve Ajax ile görüştürklerini açıkladı. Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon en çok gol atan kanat oyuncusu Oğuz Aydın transfer döneminin gündem olan isimlerinden oldu. 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hasan Çavuşoğlu, yüksek bonservis bedeli veren takımın transferi gerçekleştireceğini söyledi.

“Oğuz Aydın'ın transferi için Beşiktaş teklifini sundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de görüştük. Aralarında Ajax'ın da bulunduğu yurt dışından birkaç kulüp de oyuncumuzla ilgileniyor. Herhangi bir kulübün önceliği yok. Kimseye söz vermedik. Hangi takım daha fazla ücret verirse transfer gerçekleşir."

23 yaşındaki sağ kanat Alanya'da geçtiğimiz sezon 38 maça çıktı ve 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.