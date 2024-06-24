Milli Egemenlik Stadı’nın 1 ve 2 numaralı sahalarında düzenlenen ve 28 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek olan Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası’nda 28 kız ile 26 erkek takımı mücadele ediyor. 27 Haziran Perşembe günü sona erecek olan Veteran Hentbol Turnuvası’ nda ise 5 kadın takımı yarışıyor.

KUMDA HENTBOL MÜCADELESİ

Öte yandan, Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Milli Egemenlik Stadı karşısındaki plajda 6 kadın ve 5 erkek takımın katılımıyla başladı. 27 Haziran Perşembe gününe kadar devem edecek turnuvada erkelerde Sancaktepe, Kıbrıs Federasyon Karması, Niğde Gençlik, İstanbul Sajev Koleji, İzmir İl Karması; kadınlarda Kıbrıs Esentepe, Kıbrıs Dikmen Gençlik Merkezi, Hakem ve Gözlemciler, Çukurova ve Kırıkkale spor kulüplerinin takımları mücadele ediyor.