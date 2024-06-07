Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de aralarında Corendon Alanyaspor’un da bulunduğu 14 takıma para cezası verildiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde Alanyaspor ile ilgili açıklanan PFDK kararında şu ifadelere yer verildi:

Alanyaspor Kulübünün, 28 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Alanyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Tribün A ve Maraton Tribün D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Corendon Alanyaspor Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Corendon Alanyaspor Kulübü Görevlisi Elif Akiş’in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 10 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”