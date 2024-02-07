Başkan Böcek, ulusal ve uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek, 13 kilometre uzunluğundaki Alanya-Gazipaşa bisiklet yolunun tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8-11 Şubat tarihlerinde bu yıl 5’incisi düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu (Tour Of Antalya) tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 16 ülkeden, 25 bisiklet takımının ve 175 bisiklet kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirilecek bisiklet turundaki sporculara başarılar diledi.



“Antalya önemli bir spor şehridir”

Antalya’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile turizm sektörüne ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Böcek, “İklimi, doğası, ulaşım imkanları, nitelikli konaklama tesisleri ve spor imkanları bakımından Antalya sporculara ve spor takımlarına önemli avantajlar sunmakta. Antalya’mız, başta futbol ve golf turizmi olmak üzere birçok spor branşına ev sahipliği yapan önemli bir spor şehridir. Antalya artık spor dallarına bisikleti de eklemiştir” dedi.



Spor turizmindeki değer

Başkan Böcek, dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet takımlarının Antalya’da uzun süreli kamplar yaptığını belirterek, “İlerleyen dönemde bu kamp sayıları daha da artacaktır. Geçen yıl bisiklet sporu kapsamında 80 ülkeden yüzlerce takım ve 2 bin 800 sporcu Antalya’mızda kamp yapmıştır. Bu nedenle sahip çıkmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu yarış bizim bisiklet dünyasındaki yüzümüz, spor turizmindeki değerimizdir” diye konuştu.



Bisiklet dostu şehir hedefi

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hem amatör hem de profesyonel anlamda bisiklet dostu bir şehir hedefiyle daha fazla ön plana çıkmayı önemsediklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Coğrafi şartları, iklimi ve birbirinden güzel rotaları ile Antalya’mızı bisiklet camiasında çok önemli bir noktaya getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Başkan Böcek, vatandaşların ulaşımlarını bisiklet ile sağlamaları, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi adına bisiklet yol ağlarını genişletmeye devam ettiklerini belirtti. Alanya ve Gazipaşa ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolunda, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapması, doğa ve deniz turizmini hareketlendirmesi amacıyla hayata geçirilen 13 kilometre uzunluğundaki Alanya-Gazipaşa bisiklet yolunun tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.



Yeni bisiklet yolu projeleri

Konyaaltı 2. Etap Sahil Yolu, Boğaçayı Alanı, 100. Yıl Yaşam Alanı, Altıntaş Kentsel Dönüşüm gibi yeni proje alanlarına bisiklet yollarını dahil ettiklerini belirten Başkan Böcek, “Hizmete açmayı planladığımız yeni bisiklet yollarının yanı sıra verdiğimiz bisiklet kullanma eğitimleri, hayata geçirdiğimiz doğa bisiklet yolu parkurları, toplu taşım araçlarına taktırdığımız bisiklet taşıma aparatları ve benzer çalışmalar ile vatandaşlarımıza bisiklet sevgisini aşılamak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.