Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya’yı altın çağına taşıyacak seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Korkuteli’den Gazipaşa’ya, Alanya’dan Demre’ye kadar Antalya’nın her köşesini büyük bir enerjiyle gezen Tütüncü, merkez ilçede de Muratpaşa esnafını ziyaret etti. Tütüncü, günün ilk ziyaretini Antalya’nın Güllük ve Konyaaltı Caddelerinin kesişimin de bulunan Selekler Çarşısına yaptı. Çarşı esnafını gezdi, istek ve taleplerini yerinde dinledi. AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker ve beraberindeki teşkilat üyeleriyle Kuyumcular Çarşısı esnafını ve ardından da Ayakkabıcılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafı gezerek hayırlı ve bol kazanç dileklerini iletti. Esnaf tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Tütüncü, kendisine iletilen sorunlara da, “Merak etmeyin esnafımızın her sorununu teker teker çözeceğiz. Biz Kepez’de 15 yıl boyunca Esnaf Odalar Birliğimiz ile omuz omuza çalıştık. Esnafımızın sevinci sevincimiz, esnafımızın üzüntüsü üzüntümüz oldu. Antalya Büyükşehir de yine çok sevdiğimiz esnafımızın yanı başında olacağız. Derdiniz derdimiz, üzüntünüz üzüntümüz, mutluluğunuz bizimde mutluluğumuz olacak. Siz mutlu oldukça biz daha çok çalışacağız ve Antalya’mızı altın çağına taşıyacağız.” dedi. Tütüncü, esnaf ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet ederek, hal hatır sordu.