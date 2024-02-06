Zafer Partisi’nin Adayı Tahsin Biner Beyaz Önlüğüyle Sahada Zafer Partisi’nin Adayı Tahsin Biner Beyaz Önlüğüyle Sahada

Demirtaş  Kültür Merkezi’nde 7 Şubat Çarşamba günü saat 19.00 da  ( yarın) gerçekleştirilecek kaynaşma yemeğine Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan  Adayı Hakan Tütüncü de katılacak.  

Alanya Belediye Başkanı ve  Cumhur ittifakı Alanya Belediye Başkan  Adayı Adem Murat Yücel, Cumhur İttifakı ilçe teşkilatlarıyla birlikte düzenlenen  programa bütün vatandaşları davet etti.  Yücel, “ Vatandaşlarımızla bir araya gelerek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla bu tür programları düzenlemeye  tüm mahallelerimizde devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı Demirtaş Kültür Merkezi’nde buluşmaya davet ediyorum” dedi.