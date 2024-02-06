Demirtaş Kültür Merkezi’nde 7 Şubat Çarşamba günü saat 19.00 da ( yarın) gerçekleştirilecek kaynaşma yemeğine Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü de katılacak.

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Cumhur İttifakı ilçe teşkilatlarıyla birlikte düzenlenen programa bütün vatandaşları davet etti. Yücel, “ Vatandaşlarımızla bir araya gelerek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla bu tür programları düzenlemeye tüm mahallelerimizde devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı Demirtaş Kültür Merkezi’nde buluşmaya davet ediyorum” dedi.