CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, salon toplantıları ve saha çalışmasını eş zamanlı sürdürüyor. Sabah saatlerinde parti ekibi ile açılışa katılan, ardından parti binasında ziyaretçilerini kabul eden Özçelik, öğleden sonra ise 25 Metrelik Yolda saha çalışmalarını gerçekleştirdi. 25 Metreli Yolu çift yönlü gezen Özçelik, esnafları ve kurumsal işletmeleri ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında yoğun mesaisine devam eden CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, STK, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sahaya inerek esnaflarla bir araya gelen Alanya Belediye Başkan Adayı Özçelik, 25 Metrelik Yol güzergâhında birtakım temaslarda bulundu. Civardaki esnaf ve kurumsal işletmeleri tek tek ziyaret eden Özçelik, ziyaret ettiği kişi ve kurumlara başarı ve bol kazançlar diledi. Yoğun ilgiyle karşılanan Özçelik, vatandaşlarla da sohbet ederek, taleplerini de dinledi. Alanya’yı adım adım gezeceklerini, şu ana kadar gittikleri her yerde büyük bir ilgi ve alakayla karşılaştıklarını kaydeden Özçelik, “Vatandaşlarımızın sevgisi ve sıcaklığı bize güç vermekte. Vatandaşlarımızın gösterdiği teveccühle 31 Mart’ta ipi göğüsleyeceğiz” dedi. Ziyaretler sırasında İlçe Gençlik Kolları üyeleri de Özçelik’in özgeçmişinin yer aldığı broşürleri dağıttı. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Özçelik’e programında CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer de eşlik etti.

Kaynak: CHP Alanya İlçe Teşkilatı / Bülten