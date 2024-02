Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, kırsal mahallelerdeki seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Dün Şıhlar, Yaylakonak, Karapınar ve Gözüküçüklü’de çalışmalar yürüten Başkan Yücel, bugün de Başköy, Beldibi, Fakırcalı, Sapadere ve Tırılar mahallelerinde çalışmalarını sürdürdü. Başkan Yücel’e ziyaretlerinde Cumhur İttifakı’nın ortağı AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle başkanları, bölge muhtarları, partililer ve Cumhur İttifakı’na gönül vermiş vatandaşlar eşlik etti. Her gittiği mahallede coşkuyla karşılanan, 7’den 70’e herkes tarafından kucaklanan Başkan Yücel, kendisine gösterilen teveccühle Alanya’ya kaliteli hizmetler getirmeye devam edeceklerini söyledi.

“BAŞKÖY’ÜN HAYATIMDAKİ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”

2019 Yerel Seçimleri’nde en çok oy aldığı mahallenin Başköy Mahallesi olduğunu söyleyen Başkan Yücel, büyük emekler sonucu mahalleye kazandırdığı, halkın tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayan Köy Konağı’nda vatandaşlarla buluştu. Başköy’ün kendisi için çok başka bir anlam ifade ettiğini söyleyen Başkan Yücel, “10 yıl önce, Alanya Belediyesi’ne ilk aday olduğum ve seçim çalışmaları için buraya geldiğimde 3 kız çocuğumuz önümü kesmişti ve benden belediye otobüsü istemişti. Nedenini sorduğumda ise liseye gitmek için olduğunu söylemişlerdi. Tabi taşımalı eğitim ilkokul ve ortaokulu kapsadığı için o güzel kızlarımız okullarından mahrum kalıyorlardı. O gün, o kızlarımız ve nicelerini okutabilmek, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirebilmek için ilk iş olarak Oba Kız Öğrenci Yurdumuzu hizmete açtık. 7 yıl oldu. O kızlarımız şimdi doktor oldular, mühendis oldular, öğretmen oldular, ideallerine kavuştular, evlenip çoluk çocuğa karıştılar. O gün kızlarımızın talebi kulağımıza küpe oldu, böyle güzel bir hizmete vesile oldu” dedi.

“KIRSAL MAHALLELERİN BU ÇAĞDA YAŞADIĞI SU PROBLEMİNİ HAKAN BAŞKAN ÇÖZECEK"

Beldibi Mahalle halkıyla da bir araya gelen Başkan Yücel, Başköy ve Beldibi mahallelerinin ortak sorunu olan su problemine değindi. Başkan Yücel, “Başköy ve Beldibi’nde en büyük problem su problemi. Bununla beraber neredeyse 30’a yakın mahallenin bizim yetkimizde olmamasına rağmen hatta hatta resmi bir bütçe aktaramamamıza rağmen elimizden gelen gayretlerle, iş imkanlarıyla, başkalarının yardımlarıyla su sorununu kısmen çözdük. Ama esas sorumluluğu büyükşehirde olmasına rağmen bir tane su borusu bile alamadık, yine de şikayet etmeden, mücadele ettik. Elimizden geldiğince çözüm ürettik. Su pompaları, su depoları yaptık. Su sorununu bir şekilde tamamen çözeceğiz. Bu anlamda Antalya’da da bize destek vermeniz, Hakan Tütüncü’ye destek olmanız çok önemli” diye konuştu.

“SİZLERİN KAPISINI ALNIMIZ AK BAŞIMIZ DİK ÇALIYORUZ”

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Yücel, “Alanya'ya karış karış kırsalıyla, merkeziyle, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, yerlisiyle, yabancısıyla hizmet ediyoruz. Sizlerin kapısını da her zaman alnımız ak başımız dik çalıyoruz” dedi. Biz yörük kültüründen geldiğimiz için merkezin de, beldelerin de, köylerimizin de yaylalarımızın gönlümüzde önemli bir yeri var. Her tarafa ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Herkese bir şekilde elimizin değebildiği, gönlümüzün gidebildiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. İnanın buralara geldiğimiz zaman kendi özümüzü buluyoruz. Buralarda kendi gerçeğimizi buluyoruz. Çünkü buralardaki hizmetler, yerinde ve zamanında olan hizmetler, gerçekten ihtiyacı olan hizmetler. Artık belediyecilik sadece yol, su, köprü, yapmak değil, belediyecilik artık bir vizyon işi, misyon işi, değişimin, gelişimin, dünya gelişiminin, ülke gelişiminin, yöre gelişiminin en iyi şekilde sağlanması demek” diye konuştu.

SAPADERELİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE MÜJDE

Her mahalleye yenilik ve güzellik katan projeler üretip hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yücel, Sapadereli çocuklara da eğitim müjdesi verdi. Sapadere Kanyonu ile Alanya’nın büyük bir turizm atılımı yakaladığını, sürdürülebilir doğa turizmi konusunda kente çağ atlattığını söyleyen Başkan Yücel, “Sapadere Kanyonu kentimize, bölgemize, belediyemize büyük katkılar veriyor. Buna istinaden biz de Sapadere’ye olan gönül borcumuzu ödemeliyiz. Bu sebeple tüm okullarımızda, yurtlarımızda, kısacası eğitim ve spor imkanlarımızdan Sapadereli çocuklarımız ücretsiz olarak faydalanacak. Eğitim masraflarını karşılayacağız çocuklarımızın. Kanyonun ziyaretçi sayısını da yapacağımız üst düzey tanıtım çalışmalarıyla artıracağız. Türkiye’de sadece iki tane bulunan önemli bir tesis. Bu yüzden gereken önem ve hassasiyeti göstereceğiz, hak ettiği değeri almasını sağlayacağız” diye konuştu.

“EĞİTİM ALANINDA ALANYA’YI YÜCELTİYORUZ”

Tırılar’daki eğitim sorununu çözmek için göreve geldiği ilk gün çalışmalara başladığını söyleyen Başkan Yücel, “Tırılar İlkokulumuzu göreve geldiğimiz ilk dönemlerde anahtar teslim olarak yaptık ve teslim ettik. Eğitim alanında her yerde olduğu gibi Tırılar’da da büyük atılımlar yaptık. Çocuklarımızı ve ailelerimizi rahatlattık. Bizim en büyük idealimiz kırsaldaki çocuklarımızın okuması. Okul sorununu çözdükçe kreşlere, etütlere, kütüphanelere yöneliyoruz. Gençlik merkezleri yapıyoruz. En büyük idealimiz gençlerimiz. Şimdi üniversitemiz işbirliği ile teknofestler yapacağız, şehrimizi her alanda yüceltecek çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı. Her gittiği mahallede binlerce seveni ve destekçisi tarafından karşılanan Başkan Yücel, yeni dönemde de bu destek ve heyecanla Alanya’ya eşsiz hizmetler yapacağının sözünü verdi.