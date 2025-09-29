Antalya-Alanya hattında yıllardır süregelen trafik sorununa çözüm olması beklenen Serik-Konaklı otoyol projesi, bölgede hem siyasi temsilciler hem de vatandaşlar arasında yoğun tartışmalara yol açıyor. Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, projenin mevcut güzergâhıyla trafik sorununu hafifletmek yerine yeni sorunlar yaratabileceği uyarısında bulundu. Projenin tarım arazileri, yerleşim alanları ve sosyal doku üzerindeki olası etkileri, Alanya’nın geleceğine dair endişeleri artırıyor.

“TARIM ARAZİLERİ VE MAHALLELER TEHLİKEDE”

Alper Arıkan tarafından yapılan açıklamada, planlanan güzergâhın tarım arazileri, seralar ve yerleşim alanları üzerinden geçmesi durumunda, bölgenin hem ekonomik hem de sosyal yapısının olumsuz etkileneceği ifade edildi. Mevcut proje ile bazı mahallelerin ortadan ikiye bölüneceğine dikkat çekilen açıklamada, halkın görüşü alınmadan atılan bu adımların, Alanya’nın geleceğini ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

“PROJE KONAKLI’DA BIRAKILMAMALI”

Arıkan, otoyol hattının yalnızca Serik–Konaklı arasında bırakılmasının, ulaşım yükünü Konaklı çevresine yığacağını ve şehir merkezinde trafiğin daha da sıkışmasına neden olacağını belirtti. Kalıcı bir çözüm için otoyolun Gazipaşa’ya kadar uzatılması gerektiğini dile getiren Arıkan, “Sadece belirli bir bölgeyi değil, bütün sahil hattını rahatlatacak bir ulaştırma planı hayata geçirilmeli” dedi.

“HALKI YOK SAYAN DAYATMALARDAN VAZGEÇİLSİN”

Zafer Partisi olarak otoyola prensipte karşı olmadıklarını, ancak mevcut haliyle halkı mağdur eden bir güzergâha da onay vermeyeceklerini belirten Alper Arıkan, yetkililere şu çağrıda bulundu:

Mevcut proje halkın yaşam alanlarını, üretim sahalarını ve sosyal bütünlüğünü tehdit etmektedir. Bu dayatmalardan vazgeçilmeli, bölge halkının sesine kulak verilmelidir.

Otoyol güzergâhı, Konaklı’dan Gazipaşa’ya kadar uzatılarak daha geniş kapsamlı düşünülmelidir.

Kamulaştırma süreçlerinde adalet sağlanmalı, çiftçiler ve mahalle sakinleri mağdur edilmemelidir.

“MASA BAŞINDA VERİLEN KARARLARLA ALANYA’NIN GELECEĞİ RİSKE ATILAMAZ”

Zafer Partisi’nin, bölgedeki muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte hareket ederek süreciyakından takip ettiğini belirten Arıkan, “Alanya’nın geleceği masa başında alınmış, halktan kopuk planlara kurban edilemez. Bu sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.