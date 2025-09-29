Alanya Ülkü Ocakları, Ahilik Haftası kapsamında düzenlediği anlamlı etkinlikle hem kültürel mirasa sahip çıktı hem de toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı. Türk milletinin asırlık geleneği olan ahiliği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ülkü Ocakları mensupları, dükkânlara siftah parası bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Etkinlik, Alanya’da esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

“AHİLİK, HELAL KAZANÇ VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜDÜR”

Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanı Av. Yunus Kerim Sezer, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, “Ahiler; alın terini helal kazanca dönüştüren, komşusunu gözeten, milletine ve devletine sadakatle bağlı olan, üretirken paylaşmayı öğreten kutlu bir geleneğin temsilcileridir. Bizler de Ülkü Ocakları olarak, ahiliğin miras bıraktığı ‘elini, sofranı ve kapını açık; gözünü, dilini ve belini bağlı tut’ düsturunu yaşatmayı kendimize vazife bilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“ECDADIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ”

Etkinliği bir farkındalık vesilesi olarak değerlendiren Ocak Başkanı Sezer, “Bu vesileyle Ahilik kültürünü bizlere armağan eden ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyoruz” dedi.