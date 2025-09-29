Antalya’nın Alanya ilçesinde, 30 Eylül Salı günü çok sayıda mahallede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yürütülecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle ilçenin birçok noktası gün boyunca elektriksiz kalacak. Yetkililer, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek kesintilere karşı vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı.

ASMACA, BEKTAŞ VE MAHMUTSEYDİ’DE SABAH SAATLERİNDE KESİNTİ

Bakım çalışmaları kapsamında sabah 09.00’da başlayacak kesintiler, 16.00’ya kadar sürecek. Bu süre zarfında elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

· Merkez Asmaca Mahallesi: Asmaca Yaylası Sokak, Tepe Sokak

· Merkez Bektaş Mahallesi: 117 ve 118 Sokaklar

· Merkez Büyükhasbahçe Mahallesi: 551 Sokak

· Merkez Mahmutseydi Mahallesi: Yumru Tepe Mevkii

MAHMUTLAR, İMAMLI VE ŞIHLAR YAYLASI'NDA YATIRIM NEDENİYLE KESİNTİ

Yatırım çalışmaları kapsamında 09.30 ile 16.30 saatleri arasında yapılacak kesintiler ise şu bölgeleri kapsayacak:

· Merkez Mahmutlar

· İmamlı Mahallesi: Kozarası – Gödüre Mevkii

· Şıhlar Mahallesi: Sülüklü Yaylası ve Şıhlar Yaylası

OBA VE MAHMUTSEYDİ’DE FARKLI SAAT ARALIĞI

Oba Uşakpınar bölgesinde de saat 09.00’dan 16.00’ya kadar planlı kesinti uygulanacak. Mahmutseydi İkioluk Mevkii’nde ise kesintinin saat 14.00 ile 18.00 arasında gerçekleşeceği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI: ÖNLEMLERİNİZİ ALIN

Yetkililer, kesintiler öncesinde vatandaşların tedbirli olmalarını, özellikle bu saatlerde elektronik cihazların zarar görmemesi için önlem alınmasını ve enerji ihtiyacı olan sağlık cihazlarının alternatif kaynaklarla desteklenmesini önerdi.