



Edinilen bilgilere göre, yangın saat 11:00 sıralarında Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi’nde bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, çatı katında yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar, yanıcı malzemeleri tutuşturarak yangına yol açtı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayılma riski oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine hızla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR



Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının binanın diğer bölümlerine ve çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için büyük çaba sarf ederken yoğun çabalar sonucu çatıda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme devam ederken, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Ancak çatı katında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

