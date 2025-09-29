Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası’nın yaklaşan seçimleri kentte heyecan yaratıyor. Yıllardır tek başına seçime giren mevcut başkan Hüseyin Değirmenci, bu kez 33 Davet Tantuni’nin sahibi Metin Demir gibi güçlü bir rakiple karşı karşıya. Kulislerde, Demir’in yılların verdiği tecrübe ve vizyoner yaklaşımıyla seçimde öne çıktığı konuşuluyor.



SEKTÖRDE TANINAN VE GÜVENİLİR İSİM



Metin Demir, Tespo Toptan Gıda karşısında bulunan merkez şubesi ve yakında zamanda Cikcilli Mahallesi’nde açtığı ikinci şubesiyle yılların tecrübesini birleştirirken Lokantacılıkta elde ettiği başarıyı tropikal meyve üretimi ile destekleyen Demir, Alanya iş dünyasında güvenilen ve sevilen bir isim olarak öne çıkıyor.







VİZYONER PROJELER VE GÜÇLÜ EKİP



Esnafın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımı ve birleştirici tutumu sayesinde seçimde favori olarak gösterilen Demir’in oluşturacağı yönetim kurulu listesinin Alanya’nın önde gelen iş insanlarından ve sürpriz isimlerden oluşacağı belirtiliyor. Henüz resmî adaylık açıklaması yapmamış olsa da projelerinin turizm ve ticaret sektöründe yenilik getireceği konuşulan Demir'in hedefleri arasında esnafın rekabet gücünü artırmak, yerel işletmeleri desteklemek ve Alanya’nın turizm potansiyelini yükseltmek yer alıyor.

DESTEKLER HIZLA ARTYOR



Adaylık haberlerinin duyulmasının ardından Metin Demir’e destek ziyaretleri yoğunlaştı. Ahbap Köfte ve Ahbap Lounge sahibi Rıdvan Elçi de Demir’e desteğini “Alanya için en iyisini yapacağız. Niyetimiz halis, hedefimiz büyük” sözleriyle duyururken, Lokantacılar, otelciler ve turistik işletme sahiplerinin ilgisi, Demir’in esnafla güçlü bir bağ kurduğunu gösteriyor. Kulislerde, oluşturacağı ekibin Alanya’nın ekonomik ve sosyal dinamiklerini güçlendirecek projelerle seçime damga vuracağı konuşulan Demir'in sektörel deneyimi, birleştirici tavrı ve aldığı yoğun destek onu bu seçimde öne çıkarıyor. Alanya esnafının geleceğini belirleyecek bu kritik seçim, kentte uzun süredir görülmeyen bir rekabete sahne olacak gibi duruyor.