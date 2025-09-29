Alanya’nın turizm sektörünün en önemli çatı kuruluşlarından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), yaklaşan kongresiyle hareketli günler yaşıyor. 26 Kasım 2025’te Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda, mevcut başkan Burhan Sili, ALTİD Başkan Yardımcısı Cem Özcan ve Taç Premier Otel Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Taç, başkanlık için yarışacak. Alanya turizminin geleceğini şekillendirecek bu rekabet, sadece bir koltuk yarışı değil, aynı zamanda ilçenin turizm vizyonuna dair önemli bir yol haritasının belirleyicisi olacak.

BURHAN SİLİ: “DENEYİM VE İSTİKRARLA DEVAM”

ALTİD’in mevcut başkanı Burhan Sili, yeni dönem için bir kez daha aday olduğunu açıkladı. Görev süresi boyunca edindiği tecrübeyi ön plana çıkaran Sili, özellikle kriz yönetimi, kamu-özel sektör iş birliği ve istikrar mesajlarıyla üyelerin desteğini hedefliyor. Sili, pandemiden çıkış sürecinde sergilediği performansla dikkat çekerken, mevcut yapının korunarak geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

CEM ÖZCAN: “GENÇLİK, DİJİTALLEŞME VE YENİ PAZARLAR”

ALTİD Başkan Yardımcısı ve ALTSO Meclis Üyesi Cem Özcan, genç ve dinamik bir isim olarak yarışa katıldı. Dijitalleşme, markalaşma ve yeni turizm pazarlarına açılım gibi başlıklar Özcan’ın öncelikli gündemini oluşturuyor. Özellikle çevrimiçi tanıtım stratejileri, sürdürülebilir turizm çözümleri ve genç turizm profesyonellerinin sektöre entegrasyonu gibi alanlarda yeni vizyon sunması bekleniyor.

ŞEVKİ TAÇ: “BÖLGESEL TEMSİLİYET VE ÇEŞİTLİLİK ÖN PLANDA”

Taç Premier Otel Yönetim Kurulu Üyesi ve Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Şevki Taç, üçüncü aday olarak sahaya çıktı. Sektördeki coğrafi ve hizmet çeşitliliğinin ALTİD yapısında daha güçlü yansıtılması gerektiğini savunan Taç, özellikle Kleopatra bölgesi başta olmak üzere yerel taleplerin merkeze alınacağı bir yönetim anlayışını savunuyor.

KRİTİK GÜNDEM: YENİ PAZARLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE NİTELİKLİ TURİST

Pandemi sonrası toparlanma sürecini geride bırakan Alanya turizminde, yeni dönemin en önemli başlıklarını yeni pazarlara açılım, sürdürülebilirlik ilkeleri ve nitelikli turist hedefi oluşturuyor. 3 adayın da bu konulara yönelik farklı çözümlerle sahaya çıkması, seçim sürecini sadece rekabet değil, aynı zamanda fikir yarışı haline getiriyor.