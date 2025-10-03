Alanya başta olmak üzere Türkiye genelinde elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin yeni düzenlemeler, vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları, 2026 yılında devreye girecek değişikliklerin sinyalini verdi. Özellikle elektrikte kademeli tarifenin yıllık 5 bin kWh tüketim sınırının revize edilmesi ve doğalgazda tüketim esaslı yeni bir faturalandırma modelinin getirilmesi, geniş haneleri doğrudan etkileyecek. Bu adımlar, sistemin daha adil ve gerçekçi bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyor.

ELEKTRİKTE YENİ KADEMELER BELİRLENECEK, DOĞALGAZA TÜKETİM ESASLI TARİFE GELİYOR

Alanya başta olmak üzere Türkiye genelinde elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılında devreye alınacak yeni kademeli faturalandırma sistemiyle, özellikle elektrik tüketiminde geçerli olan yıllık 5 bin kWh'lık sınırın yeniden belirleneceğini duyurdu.

MEVCUT SINIR 2025'TE DEVREYE GİRMİŞTİ

Kademeli faturalandırma sistemi 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Bu uygulamaya göre, yıllık elektrik tüketimi 5 bin kWh'ı aşan mesken aboneleri, devlet destekli düşük tarifeden yararlanamıyor. Yeni dönemde bu sınırın revize edileceğini belirten Bakan Bayraktar, sistemin daha adil ve gerçekçi hale getirileceğini ifade etti.

UZMANLAR UYARIYOR: 'GENİŞ AİLELER DAHA ÇOK ETKİLENECEK'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, dört kişilik bir hanenin aylık asgari elektrik ihtiyacı ortalama 230-240 kWh düzeyinde. Ancak çok çocuklu ya da aynı evde birden fazla bireyin yaşadığı geniş ailelerde tüketim bu rakamların oldukça üzerine çıkabiliyor. Uzmanlar, yeni tarifelendirme sisteminin özellikle bu hanelerde fatura yükünü artırabileceği uyarısında bulunuyor.

DOĞALGAZDA YENİ UYGULAMA YOLDA

Bakan Bayraktar, doğalgazda da tüketim esaslı bir faturalandırma sistemine geçileceğini açıkladı. Buna göre, kullanıcıların tüketim miktarları dikkate alınarak daha adil bir ödeme planı oluşturulması hedefleniyor. Sistemin detaylarının ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

KIŞ ZAMMI SORUSUNA YANIT: ENFLASYON DİKKATE ALINACAK

Öte yandan Bayraktar, elektrik ve doğalgazda kış aylarında zam yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya da açıklık getirdi. Bakan Alparslan Bayraktar, fiyat politikalarının 2026 yılı için öngörülen enflasyon verileri doğrultusunda şekilleneceğini belirterek, şu an için net bir artış planının bulunmadığını ifade etti.