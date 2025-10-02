KAZA YAYA GEÇİDİNDE MEYDANA GELDİ

Alanya’ya tatil için gelen 38 yaşındaki Kazakistanlı turist Aliya Kulmagambetova, D-400 kara yolunda yaya geçidinden karşıya geçmek isterken 07 BDV 357 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü Fatma E., ifadesinde kadını gördüğünü, kornaya bastığını ancak kadının kulaklık taktığı için uyarıyı duymadığını öne sürdü. İncelemede araçtan 48 metre fren izi çıktığı ve bilirkişi raporuna göre yayının tamamen kusursuz, sürücünün ise tam kusurlu olduğu belirlendi. Kulmagambetova, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Alanya 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki yıl süren davanın sonunda sürücü Fatma E., “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza, indirimle 2 yıl 1 aya düşürüldü ve 30 bin 400 TL adli para cezasına çevrildi. Mahkeme ayrıca cezanın 10 taksitte ödenmesine ve sanığın ehliyetine 4 ay süreyle el konulmasına karar verdi.

AİLE VE AVUKAT KARARA TEPKİLİ

Hayatını kaybeden turistin annesi Dariga Daumbayevna, verilen cezanın insan hayatını hiçe saydığını belirterek “Bir kedinin ölümü için bile hapis cezası verildiğini duyduk ama kızımın hayatına sadece 30 bin 400 TL değer biçildi. Bu kararı kabul etmiyoruz” dedi. Ailenin avukatı Ali Şan da, “Bilirkişi raporunda merhumenin kusursuz olduğu açıkça belirtilmesine rağmen hafif para cezası verilmesi aileyi derinden yaraladı. Karara itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EMSALİ GÖRÜLMEYEN KARAR

Avukat Ali Şan, bu tür dosyalarda genellikle 2-3 yıl hapis cezası verildiğini hatırlatarak, “Bu dosyada para cezasına çevrilmesi emsalsiz bir karar oldu” dedi. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından istinaf başvurusu yapılacağı öğrenildi.

KULAKLIK DETAYI TARTIŞMA YARATTI

Kazanın ardından kamuoyunda “kulaklık takan yayaların sorumluluğu” tartışma konusu oldu. Ancak bilirkişi raporunda, kulaklık kullanımının kusur sayılmadığı, sorumluluğun tamamen araç sürücüsünde olduğu vurgulandı.