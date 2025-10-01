Alanya’da 2 Ekim Perşembe günü, CK Akdeniz Elektrik ve AEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şirket yetkilileri, bu kesintilerin elektrik şebekesinin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, vatandaşları önlem almaya çağırdı. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak kesintiler, farklı bölgelerde kademeli olarak gün boyu sürecek.

HANGİ MAHALLEDE NE ZAMAN KESİNTİ OLACAK?

CK Akdeniz Elektrik tarafından açıklanan planlı kesinti programına göre, kesinti uygulanacak mahalleler ve saat aralıkları şu şekilde:

09:00 – 16:00 (Bakım Çalışması): Asmacı Mahallesi: Merkez Sokak, Kepez Sokak, Mahmutseydi Mahallesi: Masadardı Sokak, Masadardı Mevkii, Konaklı Mahallesi: 110 Sokak, Cömert Caddesi, Konaklı Bacoğlu ve Payallar Mahalleleri: 14119 Sokak.

09:30 – 16:30 (Yatırım Çalışması): Mahmutlar, İmamlı, Kozarası-Gödüre, Şıhlar Mahalleleri: Sülüklü Yaylası, Şıhlar Yaylası, Uğrak Mahallesi: Köyiçi Mevkii, Merkez Sokak, Bayır, Bayırkozağacı, Güzelbağ Mahalleleri: 116 Sokak.

14:00 – 18:00 (Bakım Çalışması): Asmacı Mahallesi: Kızılalan Mevkii, Mahmutseydi Mahallesi: Karanlık Dere Sokak.