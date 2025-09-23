Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Sağlık Lisesi önünde meydana gelen bir trafik kazası yaşandı. Ziyaretin ardından yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Tüm yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.





