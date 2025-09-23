3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI

ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız, kurumun Alanya’da bugüne kadar yaptığı çalışmaları paylaşarak, aktif sondaj sayısının 304, içme suyu deposunun 299, doğal içme suyu kaynağının 249 olduğunu belirtti. İçme suyu şebekesinin toplam uzunluğunun 2 bin 528 kilometreyi bulduğunu ifade eden Yıldız, ilçede 7 atıksu arıtma tesisinin bulunduğunu söyledi. Yıldız, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri dahil toplam yatırım tutarının 3 milyar 17 milyon lirayı geçtiğini açıkladı.

6 YILDA 19,7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANLANIYOR

Gelecek dönem hedeflerini de paylaşan Yıldız, önümüzdeki 6 yıl içinde Alanya’da 19 milyar 702 milyon liralık yatırım planladıklarını kaydetti. Yatırımların büyük kısmının atıksu arıtma tesislerine ayrılacağı ifade edildi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.