Bahama bandıralı ve 265 metre uzunluğundaki Marella Discovery 2, Bodrum’dan hareket ederek sabah saatlerinde Alanya’ya ulaştı. Gemide 733 mürettebatla birlikte toplamda 1769 turist yer aldı. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen yolcular, Alanya şehir merkezine dağıldı. Bazı turistler tarihi ve turistik yerleri görmek için yürüyerek keşfe çıkarken, bazıları ise tur otobüsleriyle farklı güzergahlara yöneldi.

TURİZMDE CANLILIK, ESNAFA MORAL

Sokakları dolduran turistler, Alanya çarşısında hareketlilik yarattı. Restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya dükkanları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kruvaziyerin ilçeye sağladığı ekonomik katkı, özellikle turizm sezonunun son aylarında olan esnafın yüzünü güldürdü.