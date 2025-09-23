Alanya’nın doğal güzellikleriyle ünlü bölgeleri, ne yazık ki çevreye duyarsız kişilerce bırakılan atıklarla tehdit altında. Piknik alanları, subaşları ve yol kenarlarına terk edilen çöpler, orman yangınları için ciddi bir risk oluşturuyor. Çevre gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, özellikle cam şişelerin fazla olması endişe yarattı. Bu tür atıklar, güneş ışınlarının etkisiyle yangın başlatma potansiyeline sahip. Yetkililerin ve çevrecilerin tüm uyarılarına rağmen, sorumsuz davranışların devam etmesi bölgedeki riski artırıyor.

GÖNÜLLÜLERDEN ÖRNEK ÇABA

Bir grup çevre gönüllüsü, Alanya’nın ormanlık alanlarında bir araya gelerek kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Toplanan atıklar arasında plastik poşetler, kağıtlar ve özellikle yangın riskini tetikleyici cam şişeler öne çıktı. Çevreciler, bu tür atıkların doğada uzun süre çözünmeden kaldığını ve hem çevre kirliliğine hem de yangın tehlikesine yol açtığını vurguladı. Çalışma, bölge halkına ve ziyaretçilere çevre bilinci aşılamak için de önemli bir mesaj oldu.