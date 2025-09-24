Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Alanya’nın tarihi ve turistik noktalarını gezmek üzere şehir merkezine dağıldı. Gün boyu ilçede vakit geçiren ziyaretçiler, alışveriş yaptı, yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.

BİR SONRAKİ DURAK LİMASOL

Alanya ziyaretinin ardından SH Diana, akşam saatlerinde Kıbrıs’ın Limasol kentine doğru hareket edecek. Bölge turizmine katkı sağlayan bu tür ziyaretlerin, özellikle kruvaziyer turizminde Alanya’nın cazibesini artırması bekleniyor.





