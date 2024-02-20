Yeniden Refah Partisi Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Listesini İlçe Seçim Kuruluna Teslim Edildi. Alanya Beldiye Başkanı Adayını Av. Enes NERGİZ olarak açıklayan Yeniden Refah Partisinin Meclis Üyesi Adayı Listeside şu şekilde;

1. Burhan DÜNDAR

2. ⁠Ali ÇITAK

3. ⁠Sabir ÇETİN

4. ⁠Bilal DOĞAN

5. ⁠Ahmet CEBECİ

Merak Edilen Meclis Listeleri Belli Oluyor! İşte CHP’nin Listesi Merak Edilen Meclis Listeleri Belli Oluyor! İşte CHP’nin Listesi

6. ⁠Deniz BOZ

7. ⁠Ahmet ÖZSOY 

8. ⁠Hasan LÖK

9. ⁠Enes GÖRGÜLÜ

10. ⁠Recep Tayip ERDOĞAN

11. Kürşat YİĞİT

11. ⁠Kürşat YİĞİT

12. ⁠Erkan ATEŞ

13. ⁠Mahmut ERDEN

14. ⁠Hasan YILMAZ

15. ⁠İbrahim ERKEN

16. ⁠İbrahim YANIKLAR

17. ⁠Kerim ÇAPUN

18. ⁠Nesrullah ASLAN

19. ⁠Osman ÖNAL

20. ⁠Ramazan AKÇA

21. ⁠⁠Muhammed Said DEMİR

22. ⁠Ali ŞENSOY

Editör: Can KISA