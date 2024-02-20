Yeniden Refah Partisi Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Listesini İlçe Seçim Kuruluna Teslim Edildi. Alanya Beldiye Başkanı Adayını Av. Enes NERGİZ olarak açıklayan Yeniden Refah Partisinin Meclis Üyesi Adayı Listeside şu şekilde;
1. Burhan DÜNDAR
2. Ali ÇITAK
3. Sabir ÇETİN
4. Bilal DOĞAN
5. Ahmet CEBECİ
6. Deniz BOZ
7. Ahmet ÖZSOY
8. Hasan LÖK
9. Enes GÖRGÜLÜ
10. Recep Tayip ERDOĞAN
11. Kürşat YİĞİT
11. Kürşat YİĞİT
12. Erkan ATEŞ
13. Mahmut ERDEN
14. Hasan YILMAZ
15. İbrahim ERKEN
16. İbrahim YANIKLAR
17. Kerim ÇAPUN
18. Nesrullah ASLAN
19. Osman ÖNAL
20. Ramazan AKÇA
21. Muhammed Said DEMİR
22. Ali ŞENSOY
Editör: Can KISA