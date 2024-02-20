Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı’nda yaşanan meclis üyeliği krizinde istifaların perde arkasında yaşananlar bugün açıklanan meclis listesine yansıdığı görüldü.

Şahin’in belediye meclis üyeliği adaylığı için hazırlanan 33 isimlik listede yer alan isimler şöyle:

ASİL ÜYELİK

1-Abdullah Sönmez

2-Ali Kamburoğlu

3-Serdar Sönmez

4-Velittin Yenialp

5-Nazmi Yüksel

6-Ali Uğur

7-Garip Uçak

8-Ali Sönmez

9-Fatma Taşpınar

10-Necati Topal

11-Alper Kan

12-Mustafa Arınç

13-Muhterem Şimşek

14-Mehmet Karagöz

15-Ejder Bilgen

16-Hamza Sönmez

17-Musa Yaman

18-Celal Zafer

19-Müzeyyen Gökçen Nazifoğlu Çatal

20-Hüseyin Sertgöz

21-Hüseyin Şenli

22-Uğur Uysal

23-Hilmi Parlayüksel

24-Veysel Şimşek

25-Fatma Bozkurt

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26-Yakup Koca

27-Metehan Sandal

28-Orhan Kasmuş

29-Saffet Tez

30-Nevzat Şen

31-Barış Şimşek

32-Emine Soykan

33-Kemal Sertgöz

YEDEK ÜYELİK

1-Cafer Uyar

2-Murat Can

3-Raşit Sadullahoğlu

4-Tevfik Hacıhamdioğlu

Editör: Can KISA