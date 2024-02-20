Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı’nda yaşanan meclis üyeliği krizinde istifaların perde arkasında yaşananlar bugün açıklanan meclis listesine yansıdığı görüldü.
Şahin’in belediye meclis üyeliği adaylığı için hazırlanan 33 isimlik listede yer alan isimler şöyle:
ASİL ÜYELİK
1-Abdullah Sönmez
2-Ali Kamburoğlu
3-Serdar Sönmez
4-Velittin Yenialp
5-Nazmi Yüksel
6-Ali Uğur
7-Garip Uçak
8-Ali Sönmez
9-Fatma Taşpınar
10-Necati Topal
11-Alper Kan
12-Mustafa Arınç
13-Muhterem Şimşek
14-Mehmet Karagöz
15-Ejder Bilgen
16-Hamza Sönmez
17-Musa Yaman
18-Celal Zafer
19-Müzeyyen Gökçen Nazifoğlu Çatal
20-Hüseyin Sertgöz
21-Hüseyin Şenli
22-Uğur Uysal
23-Hilmi Parlayüksel
24-Veysel Şimşek
25-Fatma Bozkurt
26-Yakup Koca
27-Metehan Sandal
28-Orhan Kasmuş
29-Saffet Tez
30-Nevzat Şen
31-Barış Şimşek
32-Emine Soykan
33-Kemal Sertgöz
YEDEK ÜYELİK
1-Cafer Uyar
2-Murat Can
3-Raşit Sadullahoğlu
4-Tevfik Hacıhamdioğlu