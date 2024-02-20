Cumhur İttifakı’nın yeniden aday gösterdiği Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hazırlayıp, dün İlçe Seçim Kurulu’na sunduğu 37 kişilik Belediye Meclis listesi göz doldurdu. Başkan Yücel’in doğu ve batı, merkez ile toroslarda insanları da temsil edecek isimleri listesine dahil ettiği görülüyor.

Sadece doğudan, batıya, toroslardan merkeze değil, her sektörden insanı kadrosuna dahil edip, şehirde herkesi kucaklayan Başkan Yücel’in hazırladığı Belediye Meclis listesin beğenisini kazandı. Yücel’in hazırladığı listeyi görenler, “Yücel her zamanki gibi bilgi, birikim ve tecrübesini konuşturup, herkesi kucaklayan bir kadro oluşturdu. Bu kadro ile Alanya, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Alanya’yı şaha kaldırır” dediler. İşte MHP’nin listesi

İŞTE AK Parti ve MHP Meclis Listesi...

1 Hüseyin GÜNEY - MHP

2 Alaaddin IŞIK - AK PARTİ

3 Ali ŞAHİN - MHP

4 Alper BİRER - AK PARTİ

5 Ayşe YAKAR ANILGAN -MHP

6 Kenan ERSOY - AK PARTİ

7 Abdullah ÖZTÜRK - MHP

8 Muammer ÖZBUDAK - AK PARTİ

9 Kayhan BALTA - MHP

10 Meliha ARAS ERDOĞAN - AK PARTİ

11 İbrahim GÖRGÜLÜ - MHP

12 Erkan CEBECİ - AK PARTİ

13 Emine ŞEKER BAYIRLI - MHP

14 Baran DEMİRAL - AK PARTİ

15 Mustafa TUNA - MHP

16 Orhan MARAŞLIOĞLU - AK PARTİ

17 Mehmet Ali ATALAYOĞLU - MHP

18 Yücel TURAN - MHP

19 Mehmet Özal GÖKÇE - AK PARTİ

20 Mehmet BABAOĞLU - MHP

21 Ayşe ARABALIOĞLU - AK PARTİ

22 Mustafa DEMİREL - MHP

23 Hüseyin UYAR - AK PARTİ

24 Ali AVARA - MHP

25 İlhan KARATAŞ - AK PARTİ

26 Muzaffer ŞENOL - MHP

27 Emrah ÜNAL - AK PARTİ

28 Emine ŞAHİN - MHP

29 Mehmet DERELİ - AK PARTİ

30 Muhammet Şamil NERGİZ - MHP

31 Zülfiye KÜLTÜR - AK PARTİ

32 Metehan TAŞDEMİR - MHP

33 Hüseyin ÇEKİÇ - AK PARTİ

KONTENJAN ÜYELİK

1 Fevzi ALAETTİNOĞLU - MHP

2 Tunahan KASAPOĞLU - MHP

3 Nuri TOKUŞ - MHP

4 Ali ORKAN - MHP