Cumhur İttifakı’nın yeniden aday gösterdiği Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hazırlayıp, dün İlçe Seçim Kurulu’na sunduğu 37 kişilik Belediye Meclis listesi göz doldurdu. Başkan Yücel’in doğu ve batı, merkez ile toroslarda insanları da temsil edecek isimleri listesine dahil ettiği görülüyor.
Sadece doğudan, batıya, toroslardan merkeze değil, her sektörden insanı kadrosuna dahil edip, şehirde herkesi kucaklayan Başkan Yücel’in hazırladığı Belediye Meclis listesin beğenisini kazandı. Yücel’in hazırladığı listeyi görenler, “Yücel her zamanki gibi bilgi, birikim ve tecrübesini konuşturup, herkesi kucaklayan bir kadro oluşturdu. Bu kadro ile Alanya, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Alanya’yı şaha kaldırır” dediler. İşte MHP’nin listesi
İŞTE AK Parti ve MHP Meclis Listesi...
1 Hüseyin GÜNEY - MHP
2 Alaaddin IŞIK - AK PARTİ
3 Ali ŞAHİN - MHP
4 Alper BİRER - AK PARTİ
5 Ayşe YAKAR ANILGAN -MHP
6 Kenan ERSOY - AK PARTİ
7 Abdullah ÖZTÜRK - MHP
8 Muammer ÖZBUDAK - AK PARTİ
9 Kayhan BALTA - MHP
10 Meliha ARAS ERDOĞAN - AK PARTİ
11 İbrahim GÖRGÜLÜ - MHP
12 Erkan CEBECİ - AK PARTİ
13 Emine ŞEKER BAYIRLI - MHP
14 Baran DEMİRAL - AK PARTİ
15 Mustafa TUNA - MHP
16 Orhan MARAŞLIOĞLU - AK PARTİ
17 Mehmet Ali ATALAYOĞLU - MHP
18 Yücel TURAN - MHP
19 Mehmet Özal GÖKÇE - AK PARTİ
20 Mehmet BABAOĞLU - MHP
21 Ayşe ARABALIOĞLU - AK PARTİ
22 Mustafa DEMİREL - MHP
23 Hüseyin UYAR - AK PARTİ
24 Ali AVARA - MHP
25 İlhan KARATAŞ - AK PARTİ
26 Muzaffer ŞENOL - MHP
27 Emrah ÜNAL - AK PARTİ
28 Emine ŞAHİN - MHP
29 Mehmet DERELİ - AK PARTİ
30 Muhammet Şamil NERGİZ - MHP
31 Zülfiye KÜLTÜR - AK PARTİ
32 Metehan TAŞDEMİR - MHP
33 Hüseyin ÇEKİÇ - AK PARTİ
KONTENJAN ÜYELİK
1 Fevzi ALAETTİNOĞLU - MHP
2 Tunahan KASAPOĞLU - MHP
3 Nuri TOKUŞ - MHP
4 Ali ORKAN - MHP