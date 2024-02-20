Alanya'da partilerin Alanya Belediye Meclis Üyesi listeleri tek tek açıklanmaya devam ediyor. Zafer Partisi Partisi Alanya İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Meclis listesinin ilk 22 ismi ve kontenjan adayları açıklandı.

İşte Zafer Partisi Alanya Meclis Listesi...

1-EŞREF SEVİMLİER - EMLAK SATIŞ DANIŞMANLIK

2-MEHMET ÇETİN - DOKTOR

3-FERHAT BÜYÜKKALKAN - AKADEMİSYEN

4-SİBEL GÜVEN - İŞ KADINI

5-ÜMİT VAROL - AVUKAT

6-AYLA KANDERMİR - EMEKLİ MEMUR

7-MÜZEYYEN TURGUT - EV HANIMI

8-BEDİA KARACA - ÖĞRETMEN

9-SİNAN YALÇIN - TURİZM

10-MUHAMMET ER - ESNAF

11-DİLŞAT ÖZYİĞİT - EMEKLLİ BANKACI

12-CANER SEVER - VETERİNER HEKİM

13-AYŞEGÜL YALINAY - FİZYOTERAPİST

14-BİLAL ER - ZİRAAT MÜHENDİSİ

15-BÜLENT KILIÇDOĞAN - EMEKLİ ASKER

16-HAMİ YÜKSEL - ECZACI

17-SAVAŞ KOZAK - ESNAF

18-BEYZA YÜKSEL - ODİOLOG

19-ZEYNEP ERAY - DİŞ TEKNİSYENİ

20-LEYLA HOCAOĞLU - UZMAN ESTETİSYEN

21-NESRİN YALÇIN - HEMŞİRE

22-DEFNE ALTUNTAŞ - HEMŞİRE

KONTENJAN

1-KERİM BULUT - İŞ ADAMI

2-DUYGU GÜRLEYEN - DİŞ HEKİMİ

3-ÖZGÜR KAŞLI - DOKTOR

Başkan Yücel Damlataş’ta Vatandaşlarla Bir Arada Başkan Yücel Damlataş’ta Vatandaşlarla Bir Arada

4-YAVUZ SELİM ESENLİK - DİŞ HEKİMİ

Editör: Can KISA