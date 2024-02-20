Alanya'da partilerin Alanya Belediye Meclis Üyesi listeleri tek tek açıklanmaya devam ediyor. Zafer Partisi Partisi Alanya İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Meclis listesinin ilk 22 ismi ve kontenjan adayları açıklandı.
İşte Zafer Partisi Alanya Meclis Listesi...
1-EŞREF SEVİMLİER - EMLAK SATIŞ DANIŞMANLIK
2-MEHMET ÇETİN - DOKTOR
3-FERHAT BÜYÜKKALKAN - AKADEMİSYEN
4-SİBEL GÜVEN - İŞ KADINI
5-ÜMİT VAROL - AVUKAT
6-AYLA KANDERMİR - EMEKLİ MEMUR
7-MÜZEYYEN TURGUT - EV HANIMI
8-BEDİA KARACA - ÖĞRETMEN
9-SİNAN YALÇIN - TURİZM
10-MUHAMMET ER - ESNAF
11-DİLŞAT ÖZYİĞİT - EMEKLLİ BANKACI
12-CANER SEVER - VETERİNER HEKİM
13-AYŞEGÜL YALINAY - FİZYOTERAPİST
14-BİLAL ER - ZİRAAT MÜHENDİSİ
15-BÜLENT KILIÇDOĞAN - EMEKLİ ASKER
16-HAMİ YÜKSEL - ECZACI
17-SAVAŞ KOZAK - ESNAF
18-BEYZA YÜKSEL - ODİOLOG
19-ZEYNEP ERAY - DİŞ TEKNİSYENİ
20-LEYLA HOCAOĞLU - UZMAN ESTETİSYEN
21-NESRİN YALÇIN - HEMŞİRE
22-DEFNE ALTUNTAŞ - HEMŞİRE
KONTENJAN
1-KERİM BULUT - İŞ ADAMI
2-DUYGU GÜRLEYEN - DİŞ HEKİMİ
3-ÖZGÜR KAŞLI - DOKTOR
4-YAVUZ SELİM ESENLİK - DİŞ HEKİMİ