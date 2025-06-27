Milyonlarca emekli ve asgari ücretli, ara zam konusunda nefeslerini tutmuş beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. AK Partili vekillerle yaptığı toplantıda, Bakan Işıkhan'ın en düşük emekli maaşına Temmuz ayında artış yapılacağının sinyalini verdiği, ancak asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğu izlenimini edindikleri öğrenildi.

Emekli Maaşları İçin Gözler 3 Temmuz'da

Bakan Işıkhan, milletvekillerinin sahada emeklilerden gelen "zor durumdayız" serzenişleri üzerine, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirtti. Işıkhan, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranının, en düşük emekli aylığında yapılacak artışı netleştireceğini ifade etti. Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da, 4 milyona yakın emeklinin en düşük maaşı aldığının farkında olduklarını ve çalışmaların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Üç Senaryo

Son açıklanan 5 aylık kümülatif enflasyon artışı yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde, emekli zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

Ancak, enflasyondan bağımsız olarak konuşulan farklı zam senaryoları da bulunuyor:

Yüzde 20 zam yapılırsa: En düşük maaş 17.363 TL olacak.

Yüzde 25 zam yapılırsa: En düşük maaş 18.086 TL'ye çıkacak.

Yüzde 30 zam uygulanırsa: En düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Kesin zam oranı ve emekli maaşları, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Asgari Ücrete Ara Zam İhtimali Zayıfladı

Toplantıda asgari ücrete ara zam konusu da gündeme geldi. Milletvekilleri, Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından, "asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu" izlenimini edindiler. Bu durum, asgari ücretlilerin Temmuz ayında zam alamama olasılığını güçlendiriyor.