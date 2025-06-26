Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya Havalimanı'nda yeme içme fiyatları, özellikle turizm sezonunun açılmasıyla birlikte adeta "uçuşa geçti". İstanbul'da 20 TL olan simit havalimanında 110 TL'ye, markette 90 TL olan bira ise 850 TL'ye kadar alıcı buluyor. Bu astronomik fiyatlar, hem yerli halkın hem de turistlerin tepkisini çekiyor.

Yeme içme fiyatlarındaki bu yüksek enflasyon, Türkiye'de sadece vatandaşları değil, ülkeye gelen milyonlarca turisti de olumsuz etkilemeye başladı. Yakın zamanda yenileme yatırımları tamamlanan Antalya Havalimanı'nın giden yolcu bölümündeki fiyatlar dudak uçuklatıyor.

Sözcü'den Sayime Başcı'nın haberine göre, havalimanındaki bir restoranda hamburger ve kola menüsü 800 TL, bir simit 110 TL, bir şişe 50'lik bira ise 600 ila 850 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bir dilim paketli kek 135 TL, bir poğaça 110 TL ve ton balıklı salata ise 560 TL'den satışa sunuluyor.

Havalimanlarındaki kira ve personel giderlerinin yüksekliği gerekçe gösterilse de, bu fiyatlar piyasa ile karşılaştırıldığında 5-6 kata varan şaşırtıcı farklar ortaya koyuyor. Örneğin, markette 90 TL olan biranın havalimanında yüzde 655'lik bir artışla 680 TL'ye çıktığı, bir restorana göre ise fiyatların yüzde 172 daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Benzer şekilde, markette 39.90 TL olan paketli bir dilim kek havalimanında yüzde 238'lik farkla 135 TL'den, İstanbul'da 20 TL olan simit ise yüzde 450'lik artışla 110 TL'den satılıyor. Şişesi 1400 TL olan beyaz şarap havalimanında 3850 TL'ye ulaşırken, bir tost ve çaydan oluşan menü 360 TL, bir dilim trileçe ise 350 TL'den alıcı buluyor.

Geçen yıl 17.3 milyon turist ağırlayarak rekor kıran Antalya'nın, bu yıl 18 milyon turiste ulaşması beklenirken, havalimanındaki fahiş fiyatların turizm sektörüne ve turist memnuniyetine olası etkileri merak konusu.