Alanya'da anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Antalya Barosu Alanya Temsilcisi Avukat Servet Çamcı, birlikte çalıştığı meslektaşları Avukat Abdurrahman Toprak, Merve Aylin Küçük, Itır Bora ve Latif Anılgan ile birlikte Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin'i ziyaret etti. Bu ziyarette, Başsavcı Tekin'in meslekteki 30 yıllık tecrübesinin önemi vurgulandı.



Avukat Servet Çamcı, başsavcıye tebriklerini ileterek "Alanya için böyle kıdemli ve önemli bir meslek üstadının burada hizmet etmesi çok değerli," dedi. Ayrıca, Tekin’e bundan sonraki meslek hayatında da başarılar diledi.

Ziyaret sırasında yapılan konuşmalar ve paylaşılan anılarla birlikte başsavcının kariyerine duyulan saygı bir kez daha ifade edildi. Alanyalı avukatlar tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı kutlama, yerel adalet sistemine olan katkılarından dolayı Celal Tekin'e olan takdiri gösterdi.