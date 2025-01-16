Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in öncülüğünde hayata geçirilen kreş projeleri, hem belediye ve kamu personeline hem de durumu iyi olmayan annelere büyük destek sunuyordu. Ancak şubat ayı için yapılan yüzde 82’lik zam, ailelerin tepkisini topladı. WhatsApp gruplarından yapılan duyurularda, belediye ve kamu personeli için yeni kreş aidatı 5 bin lira, özel sektörde çalışan aileler için ise 7 bin 500 lira olarak belirlendi.



Aldıkları hizmetin kalitesi ile bu fiyatların adaletsiz olduğunu düşünen bazı aileler duruma isyan etti. “Muhittin Başkan taksicilerin buton parasını kreşe giden ailelerden çıkaracak” gibi yorumlar yapıldı. Ayrıca bazı anne babalar, "Özel sektörde çalışanlar olarak durumumuz iyi olsa çocuklarımızı zaten özel kreşlere göndeririz" diyerek eleştirilerini dile getirdi.



Ailelerin şikayetleri arasında güvence parası olarak alınan depozitoların da yeni ücrete uyarlanmaya çalışıldığı iddiası yer aldı; daha önce depozito ödeyenlerden aradaki farkın talep edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Muratpaşa ve Konyaaltı Belediyeleri de benzer şekilde kreş ücretlerine zam yapmıştı. Muratpaşa Belediyesi’nin creş ücreti oy birliğiyle 6 bin 100 TL’ye yükseltilirken Konyaaltı Belediyesi’nde eski ücret olan 4 bin 300 TL’nin üzerine çıkılarak yeni ücretin aylık olarak 7 bin TL olduğu duyurulmuştu.

Tüm bu gelişmelerle birlikte Antalya’da yaşayan velilerden oluşan bir grup sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışırken; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zamların hangi kıstaslara göre belirlendiğini açıklaması bekleniyor.