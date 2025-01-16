Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Alanya'daki iki temel birimi olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla 2024 yılında ihtiyaç sahibi bireyler ve ailelere toplamda 496 milyon TL destekte bulundu. Bu yardımlar, sadece nakdi destekle sınırlı kalmayıp birçok farklı ayni yardımı da kapsıyor.

İhtiyaç sahibi ailelere sunulan desteklerin arasında; ayni yardımlar, şartlı yardımlar, elektrik desteği, kırtasiye desteği, eğitim desteği ve temizlik desteği gibi hizmetler bulunuyor. Ayrıca Vefa ekipleri tarafından yaklaşık 500 ailenin evleri düzenli olarak temizlenirken, yaşlı bireylerin kişisel bakımları da evlerinde gerçekleştirilmektedir.



Devletimizin Anayasa'da yer alan sosyal devlet ilkesine uygun olarak görevlerini yerine getiren tüm çalışanlarımıza teşekkür eden yetkililer; Alanyalı hemşerilere hizmet için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtiyor. Bu desteklerle birlikte hedeflerinin ihtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu vurguluyorlar.