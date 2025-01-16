Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya'da ve çevre bölgelerdeki muz fiyatlarındaki farkların üreticilere zarar verdiğini belirterek, fiyatların adil ve dengeli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Son günlerde Alanya Hal Dernek Başkanı Adem Kaya’nın muz fiyatları konusundaki açıklamalarına karşılık, Göktepe bir basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklamalarda bulundu.

"FİYAT FARKI ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR"

Göktepe, Alanya’daki muz fiyatının 35 TL iken, aynı ürünün diğer bölgelerde 40 TL'ye satılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. "Alanya ve diğer bölgeler arasındaki 5 TL’lik fiyat farkı, üreticilerimizi ekonomik olarak zor duruma sokuyor. Bu farkın dengelenmesini talep ettik. Bugün de bu taleplerimizi yineledik." dedi.



"YANLIŞ BİLGİ VERİLDİĞİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Göktepe, Hal Derneği’nin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği yönündeki açıklamalara katılmadıklarını ifade etti. "Fiyat farkı konusunu dört gün boyunca istişare ettik. Üç gün boyunca fiyatların dengeleneceği sözü verildi, ancak gerekli adımlar atılmadı. Bu durum üreticilerimizin mağduriyetine yol açmıştır." diye konuştu.



ÜRETİCİYE DOĞRU BİLGİ SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ

Alanya Muz Üreticileri Birliği olarak üreticilere doğru bilgi sunmaya devam ettiklerini belirten Göktepe, tavsiye fiyatlarının piyasa koşulları göz önünde bulundurularak belirlendiğini, bu fiyatlar üzerinden üreticilerin ürünlerini değerlendirebileceğini ifade etti.



FİYAT DENGESİNİN TÜM ÜRÜNLERDE SAĞLANMASI GEREKİYOR

Göktepe, Alanya ve çevre bölgelerde muz fiyatlarının yanı sıra, domates, salatalık, patlıcan, kabak gibi diğer ürünlerin de değerini koruyacak şekilde bir fiyat dengesi sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.