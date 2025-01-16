Alanya, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışıyla sarsıldı. Olumsuz hava koşulları, birçok bölgede hasara yol açarken, yoğun akşam trafiğini de felç etti. Sürücüler, kısa mesafelerde bile uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Özellikle Alanya Saray Karakolu yakınlarında gerçekleşen olayda, fırtına nedeniyle bir elektrik aydınlatma direği devrildi. Direk, o sırada yolda ilerleyen araçların üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hızlıca devrilen direğe müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtına ve dolu yağışının önümüzdeki saatlerde de devam edeceğini açıkladı. Alanya halkının bu tehlikeli hava koşullarına karşı tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.