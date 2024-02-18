Kutlamalar çerçevesinde İskele’de Kızılkule Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Çelenk sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda Atatürk ile ilgili şiirler okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Program, miniklerin yaptığı halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Tarihçe

89 . Yıl önce 18 Şubat 1935 sabahı Zafer Torpidosu ile Alanya’ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, burada üç saat kadar kaldıktan sonra, öğleye doğru Antalya’ya geldi. Gazi’yi iskelede Kazım Özalp, Vali Saip Örge, Belediye Başkanı, dönemin Antalya milletvekilleri, okullar ve binlerce Antalyalı karşılamıştı.