Antalya’nın dört bir yanında seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, SAĞLIK-SEN’in 42. Antalya Teşkilat Toplantısına katıldı. Davet üzerine toplantıya katılan Tütüncü, sağlık çalışanlarının yoğun ilgisi ile karşılandı. AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş’ın da bulunduğu toplantıda konuşan Tütüncü, “İnsanların en hayırlısı insana en çok faydası dokunandır. Ben bu salona baktığım zaman Allah katında en güzel mevkileri elde etmiş, en güzel en hayırlı işler yapan hanımefendileri ve beyefendileri görüyorum.” dedi. Sağlık çalışanlarının yeri geldiğinde milli kahramanlara dönüştüğünü belirterek, pandemi sürecini hatırlatan Tütüncü, “Sizler çok kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. Bir vatandaş olarak verdiğiniz emekler için sizlere teşekkür ediyorum. “diye konuştu.

SAĞLIKTA KEPEZ ALTIN ÇAĞINI YAŞADI

Bir yerel yönetici, bir belediyeci olarak farklı bir sorumluluğunun olduğunun farkında olduğuna değinen Tütüncü, “Biz 15 yıllık görev sürecimizde hep sağlık çalışanlarımızın yanında olduk. Hayatın her anında sizlerle birlikte olmayı, sağlık çalışanlarımızla geleceğe bakmayı, ufka bakmayı yarınlara doğru yol almayı önemli bir ilke olarak kabul ettik. Özellikle pandemi döneminde sosyal tesislerimizi sağlık çalışanlarımıza açmak suretiyle, hem de bir takım ilave tedbirlerle sağlık çalışanlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 2009 yılında göreve geldiğimiz Kepez’de bir tek sağlık kuruluşu vardı. Bugün geldiğimiz noktada 4 özel olmak üzere 15 hastane, kamu sağlık tesisinin olduğu bir Kepez’i hep beraber meydana getirdik. Hukuki görevimiz olmasa da, doktor ve şifa mahallede olsun diye, tam 37 aile sağlığı merkezi yaptık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şimdi 4 tanesini daha tamamlamak üzereyiz. Dönemimiz sürecinde 41 aile merkezini Kepez’e kazandırmış olacağız. Sağlıkta altın çağını yaşamış bir Kepez’in olduğunu gördüğümüz de sendikamıza ve sağlık çalışanlarımıza en önemli katkılarımızdan bir tanesinin sağlık çalışanlarımıza yeni çalışma alanları üretmek olduğunu ifade etmeliyiz.” dedi.

BU DÖNEM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DA ALTIN ÇAĞI OLACAK

15 yıllık yerel yönetim tecrübe ve pratiğinin, Antalya’nın 19 ilçesine yayılması için yola çıktıklarını belirten Tütüncü, “Kepez’deki 15 yıllık gelişim ivmesinin bütün Antalya’ya sirayet etmesini arzu ettik. Bu kutlu yolculuğa sizlerde aldığımız güçle, enerjiyle, heyecanla çıkmaya karar verdik. Yeni dönem Antalya’nın her alanda gerçek belediyecilik uygulamaları ile tanıştığı yepyeni bir çağ olacak, yepyeni bir dönem olacak. Ve biz bu döneme Antalya’nın altın çağı diyoruz. Bu dönem sağlık çalışanlarının da altın çağı olacağını buradan ilan etmek istiyorum.” diye konuştu.

KREŞ MÜJDESİ!

Kepez’de eğitim kalitesi ile yoğun ilgi gören Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evlerine değinen Tütüncü, “Kreşlerimiz kalite fiyat performansıyla da hemşehrilerimizin inanılmaz teveccühlerini kazanmış kurumlarımızdan bir tanesi oldu. Belediyecilikte, okul öncesi eğitimde bu kadar önemli bir deneyimi elde etmiş bir ekibiz ve buradan söz veriyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki ilk hedefim bütün sağlık çalışanlarımızın özelliklede annelerin yaşam şartlarını iyileştirmek bakımından Antalya’nın en büyük hastanelerinden başlayarak mümkün olan bütün sağlık tesislerinin bahçesine sadece sağlık çalışanlarına özgü kreş yapacağız. Sosyal tesislerden ve sosyal haklardan faydalanma konusunda da elimizden ne geliyorsa bunları yapacağıma söz veriyorum. Özellikle bazı meslek guruplarının kendilerini ayrıcalıklı hissetmesi için bazı imtiyazların tanınması kamu hizmetlerinin çok daha etkin bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ve bu günün sonunda dolaylı bir hizmet olarak yansır. Antalya Büyükşehir Belediyesi de sağlık çalışanlarına ayrıcalıklı olduklarını hissettirsin. Toplum açısından çok kıymetli bir işte istihdam edildiklerinin farkında olsunlar. Ulaşım konusunda ekiplerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Kreşler, sosyal tesisler, ulaşımda ilave haklardan faydalanması ve sağlık çalışanlarına imtiyaz tanınması konusunda beklentileri tam olarak karşılayacak adımı 1 Nisan 2024 itibari ile sizlerin desteği ile başlatacağız. Antalya’da yaşayan herkesin kendini ayrıcalıklı hissedeceği müjdeyi 1 Nisan itibari ile şehrimize adım adım ilan edeceğiz. “ dedi.