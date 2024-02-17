Antalya’daki sel baskınının ardından Alanya’da da etkili olan şiddetli dolu yağışı üreticiye büyük zarar verdi. Alanya’nın Konaklı, Elikesik, Toslak ve Yeniköy Mahallelerinde Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece etkili olan dolu yağışı 4 mahalledeki seraları adeta yerle bir etti. Emekleri bir anda yok olan çiftçiler için Büyükşehir Belediyesi destek kararı aldı.



Sahada inceleme yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından iki ekip bölgeye gönderildi. Gün boyu bölgede çalışan iki ayrı ekip hasar tespiti yaptı ve üreticileri dinledi. Sahada 23 üreticinin toplam 75 dönümlük kapalı tarım alanı incelendi. Yapılan çalışma neticesinde 4 mahallede 75 dönümlük alanın 25 dönümlük bölümünde seraların zarar gördüğü rapor edildi. Rapor haline getirilen çalışma neticesinde zarar gören üreticiye sera naylonu desteği verilecek.

Editör: Can KISA