Manavgat Çevreyolundaki Sorgun Otogar Köprülü kavşağı, Karayolları ekiplerince yapılacak bakım çalışması nedeniyle 15 günlüğüne araç trafiğine kapatıldı. 1 hafta önce köprülü kavşakta Alanya’dan Antalya istikametine başlatılan çalışmaların bugün itibariyle Antalya'dan Alanya istikametinde başlatıldığı ve köprülü kavşağın her iki tarafının da araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Köprülü kavşaktaki çalışmaların hafta sonunda tamamlanarak trafiğe açılacağı, köprülü kavşağın diğer tarafında bugün başlayan çalışmaların ise 15 gün süreceği belirtildi. Köprülü kavşağın kapatılmasıyla trafik akışının yan yoldan sağlandığını, bunun da beraberinde trafik yoğunluğunu getirdiğini belirten yetkililer, köprüdeki çalışmalar tamamlanıncaya kadar araç sahiplerinden mecbur kalmadıkları sürece çevre yolunu kullanmamalarını istedi.

Kaynak: İHA