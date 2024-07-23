Antalya'da profesyonel olta balıkçılığı ve danışmalığı yapan Savaş Dursun, bu zamanlarda göç eden dev orkinosların izini sürerek teknesiyle İzmir Seferihisar açıklarına gitti. Yanındaki balık tutkunlarıyla birlikte denize misinasını salan Dursun'un oltasına, 3 gün içerisinde 200 santim üzerinde ve ağırlıkları 120,150 ve 160 kilo olmak üzere üç Mavi Yüzgeçli Orkinos takıldı. Balıkları güçlükle tekneye alan Dursun, ardından onların yanına uzanıp poz verdi. Balıkların tutulma anı ve Dursun'un mutluluğu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“En büyüğü 225 santim ve 160 kilo geldi”

Her yıl İzmir Seferihisar bölgesinde çok büyük orkinosların göçü olduğunu belirten Savaş Dursun, “Ben de bu balık sürülerini takip edip Antalya'dan o bölgeye gittim. Her sene ortalama 50-60 kilo çok nadiren de olsa 100 kiloluk orkinoslar yakalıyorduk. Bu sene çok ilginç bir şekilde balıklar inanılmaz büyük ya da küçük orkinoslar gelmemiş. Çünkü büyüklerden önce küçükler fırsatçı oluyordu, onlar yemi kapıyorlardı. 3 günlük avımda 3 tane 200 santim üzeri balık yakaladık. En büyüğü 225 santim ve 160 kilo geldi. Balıkla 2 saatin üzerinde dövüştük, onu görünce inanamadık, şok olduk” dedi.

“Muradıma erdim”

Hayalinin gerçekleştiğini dile getiren Dursun, “Hayatımın en güzel, en büyük avlarından biri oldu. Daha önce 300 kiloya yakın bir balık kaçırmıştım ama bu sene muradıma erdim, o balığı vince asıp poz verme hayalim vardı ve gerçek oldu. Dünyanın en değerli balıklarından biri. Japon suşi pazarında satılan o efsane balıklardan birisi. Biz satışını yapmıyoruz. Türkiye'de amatör olta balıkçısının yakaladığı orkinosu satması yasak. Bu yüzden kendi aramızda paylaşıyoruz ya da ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz” ifadelerine yer verdi.